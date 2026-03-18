Подросток умер в Братске, вдохнув газ из баллончика для портативных плит

В Братске Иркутской области 15-летний подросток погиб после того, как вдохнул газ из баллона для портативных плит. Об этом в среду, 18 марта, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.
По данным следствия, 17 марта подростки находились в гостях у знакомого на даче в СНТ «Чистый». Вместе со своим 18-летним знакомым они вдыхали газ из баллончика для портативных плит. В какой-то момент 15-летнему подростку стало плохо, он скончался.
Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
— В настоящее время допрашиваются все участники инцидента. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, — передает Telegram-канал ведомства.
