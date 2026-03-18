В Братске подросток погиб, вдохнув газ из баллончика на даче

В Братске следователи разбираются в гибели 15-летнего школьника. Как сообщили КП-Иркутск в МВД, СУ СКР и прокуратуре региона, трагедия произошла вечером 17 марта 2026 года в одном из дачных кооперативов. Компания подростков собралась у знакомого. Парни решили вдохнуть газ из баллончика, который используют для портативных плит. Через некоторое время девятикласснику стало плохо, он потерял сознание и скончался до приезда скорой.
— Полиция быстро установила всех участников. Второго 15-летнего парня поставят на профилактический учет. А в отношении 18-летнего молодого человека, который купил газовый баллон в магазине, проводят проверку. Ему может грозить ответственность, — поясняют в пресс-службе ведомств.
Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Они допрашивают подростков и проверяют, как органы профилактики работали с детьми. Прокуратура тоже подключилась — надзорное ведомство проконтролирует ход расследования и оценит, все ли обязанности выполняются.
Важно! Продавать газовые баллончики несовершеннолетним запрещено. За это грозят штрафы — до 300 тысяч рублей для обычных людей и до 2 миллионов для магазинов. Правоохранители призывают родителей внимательнее следить за досугом детей и объяснять им, чем опасны такие эксперименты.
