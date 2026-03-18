В Братске подросток погиб, вдохнув газ из баллончика на даче

В Братске следователи разбираются в гибели 15-летнего школьника. Как сообщили КП-Иркутск в МВД, СУ СКР и прокуратуре региона, трагедия произошла вечером 17 марта 2026 года в одном из дачных кооперативов. Компания подростков собралась у знакомого. Парни решили вдохнуть газ из баллончика, который используют для портативных плит. Через некоторое время девятикласснику стало плохо, он потерял сознание и скончался до приезда скорой.