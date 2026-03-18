Утром на окраине Омска японская иномарка столкнулась с «землячкой» и автобусом

В Омске 18 марта утром произошла авария с участием двух легковых машин и автобуса. Изначально о ней сообщил Телеграм-канал «Камеры ДПС Омск», затем официально рассказала и пресс-служба областного УМВД.
В ведомстве уточнили: Госавтоинспекцию сообщение о ДТП пришло в 7:40. Прибывшие инспекторы предварительно установили: мужчина 1955 года рождения, управляя «Митсубиси», в районе строения № 1 на улице 1-й Амурский проезд не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Тойотой». Ей управляла женщина 1958 года рождения. Далее произошло столкновение «Митсубиси» с автобусом ПАЗ, тот ехал по маршруту № 72.
Пассажиров в салоне автобуса на тот момент не было. За помощью медиков обратился сам водитель «Митсубиси».
«Окончательно причины и обстоятельства автоаварии будут установлены в ходе дальнейшей проверки», — отметили в УМВД.
