Жителя Тольятти задержали с крупной партией наркотика

В Самарской области полицейские нашли у пассажира легковушки почти 94 грамма запрещенных веществ.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области сотрудники полиции задержали 35-летнего жителя региона по подозрению в попытке продажи наркотического вещества. В селе Васильевка водитель Lada Kalina привлек внимание патрульных своим нервным поведением во время проверки документов. При досмотре у него нашли два бумажных свертка с веществом общей массой более 94 граммов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

«Мужчина подтвердил, что перевозит запрещенные вещества. Житель региона находится под стражей», — говорится в сообщении.

Ранее тольяттинец уже был судим за кражи и мошенничества. В этот раз он отказался давать показания, воспользовавшись своим законным правом. На него завели уголовное дело за попытку сбыта наркотиков в крупном размере. Сейчас следователи продолжают выяснять все детали дела.