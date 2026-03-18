Жителя Тольятти задержали с крупной партией наркотика

В Самарской области сотрудники полиции задержали 35-летнего жителя региона по подозрению в попытке продажи наркотического вещества. В селе Васильевка водитель Lada Kalina привлек внимание патрульных своим нервным поведением во время проверки документов. При досмотре у него нашли два бумажных свертка с веществом общей массой более 94 граммов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.