Сотрудника банка задержали за кражу данных клиентов в Новосибирске

Сотрудники УФСБ пресекли деятельность банковского работника, который незаконно собирал данные клиентов и коммерческую информацию. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.
Мужчина из корыстных побуждений копировал закрытые сведения, чтобы передать их сторонней организации. На него завели уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации с использованием служебного положения.
Фигурант признал вину и сотрудничает со следствием. Чтобы обеспечить возможное возмещение ущерба, суд наложил арест на имущество бывшего сотрудника банка на общую сумму 12 миллионов рублей.