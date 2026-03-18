Сотрудника банка задержали за кражу данных клиентов в Новосибирске

Мужчина из корыстных побуждений копировал закрытые сведения, чтобы передать их сторонней организации.

Сотрудники УФСБ пресекли деятельность банковского работника, который незаконно собирал данные клиентов и коммерческую информацию. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.

Мужчина из корыстных побуждений копировал закрытые сведения, чтобы передать их сторонней организации. На него завели уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации с использованием служебного положения.

Фигурант признал вину и сотрудничает со следствием. Чтобы обеспечить возможное возмещение ущерба, суд наложил арест на имущество бывшего сотрудника банка на общую сумму 12 миллионов рублей.