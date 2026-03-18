Появились подробности по делу об избиении школьника в Омске

В Омске возбудили уголовное дело после сообщений в социальных сетях об избиении ученика одной из школ в Ленинском округе. Ранее в группе «Голос Омска» появился ролик, на котором дети бьют сверстника.
«Ленинский округ, 108-я школа. Избивают и гнобят, снимают на видео и скидывают в соцсети, и никто не пытается это остановить. Ни психолог этой школы, у которого есть полное видео этого избиения (это лишь маленький фрагмент, пересланный матери ученика), ни от участкового никакой реакции», — пишет анонимный автор поста.
По предварительным данным, днём 12 марта возле школы на улице Моторной двое пятиклассников причинили телесные повреждения своему сверстнику.
Сейчас следователи проводят необходимые действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
Во время расследования также выяснят причины и условия, которые могли способствовать противоправным действиям школьников. Кроме того, правовую оценку дадут работе сотрудников образовательной организации и органов системы профилактики.
Напомним, что ранее ситуацией заинтересовались в прокуратуре Омской области. Специалисты проводят проверку по этому факту.