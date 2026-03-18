Звенигород скорбит: горожане оплакивают трех детей, утонувших в Москве-реке

В Звенигороде после обнаружения тела последней пропавшей школьницы началось прощание с тремя погибшими детьми. Поиски завершились спустя десять дней после их исчезновения.
Подростки пропали вечером 7 марта. Двое 12-летних мальчиков и 13-летняя девочка ушли гулять и не вернулись. Позже у Москвы-реки нашли их следы. Основной версией стало падение в воду.
Тела мальчиков обнаружили 11 и 13 марта. Девочку нашли последней — через несколько дней после этого. В поисках участвовали спасатели, водолазы, волонтеры и местные жители.
После завершения поисков в городе начались стихийные прощания. Люди оставляют слова поддержки семьям и делятся переживаниями.
Местная жительница Анна рассказала, что до последнего сохранялась надежда на спасение. По ее словам, участок реки, где могли оказаться дети, считается опасным из-за сильного течения и водоворотов.
Она отметила, что произошедшее стало тяжелым ударом для жителей. По ее словам, обстановка в городе остается напряженной.
Жители выражают соболезнования родным погибших. В соцсетях появляются сообщения поддержки, в которых люди пишут о пережитом горе и благодарят спасателей за работу.
Горожане также призывают родителей чаще говорить с детьми об опасности водоемов, особенно в период таяния льда.
