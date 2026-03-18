Смертельное ДТП поставило точку в карьере и. о. зампреда правительства Забайкалья

Причиной такого решения стала смертельная авария, произошедшая на федеральной дороге Иркутск — Чита. Управляя автомобилем Mercedes-Benz, госслужащий выехал на полосу встречного движения и врезался в Toyota Fielder. Пассажир японской машины скончалась в медицинском учреждении.
По факту столкновения возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. В данный момент материалы рассматривает Улетовский районный суд.
В своем телеграм-канале фигурант уголовного процесса подчеркнул, что не желает создавать негативный фон вокруг регионального правительства и главы края.
«К сожалению, погибшего в ДТП человека мне не вернуть. Принял решение об увольнении», — сообщил он.
Алексей Гончаров ранее возглавлял краевое министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта, а в мае 2025 года перешёл на должность куратора сферы ЖКХ. Несмотря на предстоящий уход с государственной службы, политик заявил о намерении продолжать работу на благо региона.
Напомним, авария произошла поздним вечером 21 июля 2025 года на трассе между селами Аблатуйский Бор и Доронинское в Улетовском районе Забайкальского края. 44-летний чиновник, управлявший автомобилем Mercedes, столкнулся с Toyota Fielder. В результате пассажирка «тойоты» погибла, сам вице-премьер, двое взрослых и ребёнок получили травмы.
