В МО РФ прокомментировали уничтожение БПЛА над Воронежской областью

85 украинских беспилотников самолетного типа ликвидировали минувшей ночью над Воронежской областью и другими регионами России, сообщает Минобороны РФ.
Больше всего БПЛА уничтожили в небе над Краснодарским краем — 42.
13 беспилотников силы ПВО ликвидировали над акваторией Черного моря, шесть — над акваторией Азовского моря, по пять — над Брянской областью и Республикой Крым, четыре — над Республикой Адыгея, три — над Ленинградской областью, по два — над Воронежской и Астраханской областями, по одному — над Калужской и Смоленской областями, а также над Ставропольским краем.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.