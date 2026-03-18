Долг в 300 тысяч рублей принудительно взыскали с рэпера Птахи

С рэп-исполнителя Давида Нуриева, известного как Птаха, принудительно взыскали более 300 тысяч рублей долга. Об этом стало известно в среду, 18 марта, из материалов судебных приставов. При этом у него осталась задолженность около 13 тысяч рублей.
Общая сумма долга составляла почти 319 тысяч рублей. Уточняется, что речь идет о штрафах ГИБДД, задолженностях по исполнительным документам и об исполнительском сборе.
По данным на 17 марта, в отношении музыканта было возбуждено два исполнительных производства. Одно связано со штрафом за повторный проезд на красный свет. Мужчина вовремя его не оплатил, из-за чего суд назначил штраф 15 тысяч рублей. Также приставы взыскивают с рэпера более 11,5 тысячи рублей с исполнительским сбором на 1,5 тысячи рублей.
Второе производство касалось исполнительского сбора. При этом, как следует из документов, в ноябре 2025 года его прекратили, так как приставы не смогли установить местонахождение должника, его имущества и активов, передает РИА Новости.
До этого у рэпера Птахи арестовали квартиру в Москве из-за многолетней задолженности по коммунальным услугам. С октября 2017 года музыкант перестал платить за ЖКХ и накопил задолженность перед управляющей компанией Красносельского района.