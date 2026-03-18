Карантин по пастереллезу ввели в Чувашии из-за заболевания скота на ферме

В Батыревском муниципальном округе Чувашии ввели карантин по пастереллезу из-за заболевания скота на фермах. Об этом в среду, 18 марта, сообщили в пресс-службе Минсельхоза региона.
Наличие заболевания подтвердили лабораторные исследования методом полимеразной цепной реакции, которые проводили в Чувашской республиканской ветлаборатории.
Как сообщил вице-премьер и министр сельского хозяйства Чувашии Андрей Макушев, заболевание впервые выявлено в регионе и представляет наибольшую опасность для крупного и мелкого рогатого скота. Очаг инфекции установлен и купирован. В округе принимаются меры по локализации заболевания, для этого создан и действует оперативный штаб.
— Силы и средства республиканского противоэпизоотического отряда приведены в состояние повышенной готовности, — цитирует Макушева сайт ведомства.
16 марта в Новосибирской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышек острого инфекционного заболевания у домашнего скота. С начала текущего года в пяти районах региона объявили карантин по бешенству и пастереллезу.
Причиной распространения вирусов среди скота в Новосибирской области является халатность при ведении подсобных хозяйств, заявили в управлении ветеринарии региона.