Мэр Краснодара посоветовал не вести детей в школы из-за атаки БПЛА

Глава Краснодара Евгений Наумов обратился к жителям города с рекомендацией временно воздержаться от отправки детей в учебные заведения. Причиной стала неспокойная обстановка, связанная с атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

«Алгоритмы действий при возможной атаке БПЛА доведены до сотрудников и руководителей. Однако в связи с сегодняшней неспокойной обстановкой рекомендуем не отправлять детей на занятия», — написал Наумов.

При этом мэр уточнил, что все социальные учреждения — школы и детские сады — продолжат работу в штатном режиме и готовы принимать детей. Решение остаётся за родителями.

Ранее в Краснодаре в результате атаки беспилотников погиб один человек. Об этом сообщал глава региона Вениамин Кондратьев. По его словам, удары пришлись по жилым домам, где находились люди. В одном из зданий начался пожар, который удалось быстро потушить. Ещё один беспилотник врезался в стену дома без последующего возгорания. Фрагменты третьего аппарата обнаружили на балконе жилого здания, повреждения получили несколько домов.

