СК РФ передал в суд дело экс-губернатора Челябинской области Юревича

Уголовное дело о взятках в особо крупном размере в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и его подчиненного направлено в суд. Об этом в среду, 18 марта, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По ее словам, расследование завершено. Юревичу вменяют получение двух взяток в особо крупном размере и незаконное приобретение и хранение оружия. Его бывший советник Александр Москалюк обвиняется в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.
— В связи с тем что обвиняемые скрылись от следствия за пределами Российской Федерации и объявлены в международный розыск, уголовное дело подлежит рассмотрению судом по существу в отсутствие подсудимых, — сказала представитель ведомства.
Также она отметила, что на имущество обвиняемых наложен арест. Общая стоимость имущества превышает 700 миллионов рублей.
До этого Савеловский районный суд Москвы отклонил иск на 120 миллионов рублей, поданный юристами основателя национализированного холдинга «Макфа» и бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича.