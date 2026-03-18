В Аларском районе в лобовом столкновении погибли три человека

Еще двоих участников аварии доставили в больницу.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Утром 18 марта 2026 года на трассе Р-255 «Сибирь» в Аларском районе произошла смертельная авария. Как сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию, 24-летняя женщина за рулем «Toyota Allion» выехала на встречную полосу и врезалась в автомобиль «Belgee».

24-летняя женщина за рулем «Toyota Allion» выехала на встречку.

— Водитель и два пассажира седана получили травмы, несовместимые с жизнью, и погибли на месте. Еще двоих участников аварии доставили в больницу, — говорится в сообщении ведомства.

На место выезжал прокурор района.

На место выезжал прокурор района. Госавтоинспекторы проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося, надзорное ведомство контролирует ход разбирательства. Водителей призывают быть предельно внимательными на дорогах и не рисковать жизнью ради экономии времени.

Водителей призывают быть предельно внимательными на дорогах и не рисковать жизнью.

Напомним, в Нижнеудинском районе в лобовом столкновении пострадали четыре человека, в том числе 11-месячный ребенок.

