Плотник из Красноярского края сорвался с высоты и получил смертельный удар

В Рыбинском округе мастер участка ответит за гибель своего подчиненного.

Источник: Комсомольская правда

В Рыбинском округе Красноярского края мастер ремонтно-строительного участка ООО «ОПХ Солянское» предстанет перед судом после гибели своего подчиненного. Об этом рассказали в краевой прокуратуре. Трагедия произошла в мае 2025 года. Мастер дал бригаде плотников и водителю поручение: мужчин попросили заменить листы на кровле склада. Работы на высоте начались без наряда-допуска, технологических карт, целевого инструктажа и средств индивидуальной защиты, хотя они имелись.

Стоя на ступеньке лестницы, один из работников потерял равновесие и упал на борт УАЗа. Удар оказался смертельным.

После проверки было выявлено множество нарушений охраны труда. Директору предприятия внесли представление. А на мастера было заведено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека». Вскоре дело рассмотрит суд.