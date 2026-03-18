Плотник из Красноярского края сорвался с высоты и получил смертельный удар

В Рыбинском округе Красноярского края мастер ремонтно-строительного участка ООО «ОПХ Солянское» предстанет перед судом после гибели своего подчиненного. Об этом рассказали в краевой прокуратуре. Трагедия произошла в мае 2025 года. Мастер дал бригаде плотников и водителю поручение: мужчин попросили заменить листы на кровле склада. Работы на высоте начались без наряда-допуска, технологических карт, целевого инструктажа и средств индивидуальной защиты, хотя они имелись.