Повреждённые фасады и выбитые окна: последствия атаки БПЛА в Краснодаре

В Краснодаре нашли обломки беспилотников ещё по трём адресам. Видео © Оперштаб Кубани.
В Центральном округе пострадала инфраструктура отеля: осколки повредили транспортные средства на стоянке, а также кровлю и стены близлежащего ресторана. В помещениях заведения выбиты стекла.
Серьёзные разрушения зафиксированы и в Прикубанском округе. Там фрагменты БПЛА упали на жилую многоэтажку, повредив крышу и балкон одной из квартир. Рядом с домом осколками посекло припаркованный транспорт.
По данным оперштаба, всего за ночь повреждения получили около 17 машин, частный дом и многоквартирное строение.
«В Центральном округе обломки БПЛА повредили стену и остекление окон частного дома», — уточнили в ведомстве.
На данный момент по всем адресам продолжают работать оперативные службы. Специалисты занимаются оценкой ущерба и устранением последствий происшествия.
Информации о пострадавших среди населения нет. Ситуация находится на контроле городских властей.
Ранее обломки сбитых беспилотников ВСУ повредили медцентр и линии электропередачи в Краснодаре. Фрагменты беспилотников упали ещё по нескольким адресам в Юбилейном микрорайоне. Они оказались во дворах многоквартирного и частного домов, при этом повреждений инфраструктуры не зафиксировали. На местах работают оперативные и специальные службы. Также известно об одном погибшем.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.