В Кодинске завели уголовное дело за кражу электричества для майнинга

В Кодинске завели уголовное дело за кражу электричества для майнинговой фермы. Установлено, что в начале 2024 года инженер городского коммунального предприятия решил устроить себе дополнительный заработок.
Он имел доступ к электрическим сетям, а потому решил запустить побочный бизнес — тайком подключил оборудование высокой мощностью. Эта ферма круглые сутки «майнила» криптовалюту. И шум вентиляции никого не настораживал.
Руководство не обратило внимания даже не то, что счета энергетикам выросли, пусть не так заметно, но все же. Главное для него, что к самому инженеру не было никаких нареканий по его прямым должностным обязанностям.
Так продолжалось два года. Пока на предприятие не нагрянули сотрудники полиции. Во время оперативной проверки специалисты замени аномальное потребление энергии, сообщает издание Newslab. Ущерб для компании составил 1,2 миллиона рублей. Уголовное дело заведено по статье «Кража».