В Калининграде две девочки с собаками провалились под лед

В Калининграде в парке Макса Ашманна две девочки выгуливали собак на льду озера. И провалились под воду.
Детей, а им 9 и 10 лет, вовремя увидели очевидцы и побежали спасать, пишет МЧС Калининградской области в соцсети. Сначала мужчина вытащил из воды одну девочку. Пока он ее доставал, упала и вторая.
На помощь, даже ползком, кинулись другие прохожие. Неравнодушные граждане вызволили из воды и собак. Прибывшие на место сотрудники МЧС России и городские спасатели отвезли девочек домой. Медицинская помощь им не потребовалась.
Сотрудники МЧС призывают детей и их родителей быть внимательными на водоемах и не выходить на лед.