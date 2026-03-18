Хранение оружия и огромные взятки: за что будут судить экс-губернатора Челябинской области

Уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и его экс-советника Александра Москалюка направлено в суд. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.
Юревич обвиняется в получении двух взяток в особо крупном размере, а также в незаконном приобретении и хранении оружия. Москалюку вменяется посредничество во взяточничестве.
В СКР уточнили, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже передано в суд. Оба обвиняемых скрылись за пределами России и объявлены в международный розыск, в связи с чем процесс пройдет в их отсутствие.
Как передает «КП — Челябинск», по версии следствия, в период с 2010 по 2014 год Юревич получил от представителей дорожной отрасли более 3,2 млрд рублей. По данным правоохранительных органов, деньги передавались за действия, связанные с ремонтом и содержанием региональных дорог.
Кроме того, в 2012 году через посредника он получил еще 26 млн рублей от бывшего министра здравоохранения региона Виталия Тесленко — за общее покровительство и попустительство по службе.
Также, по версии следствия, в период с 2012 по 2017 год экс-губернатор незаконно приобрел огнестрельный револьвер и хранил его у себя дома до проведения обысков.
Доказательная база по делу была собрана при участии сотрудников регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ). На имущество обвиняемых общей стоимостью более 700 млн рублей наложен арест.
Напомним, Виталий Тесленко уже был осужден. Он вышел по УДО в 2017 году.