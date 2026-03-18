Двое мужчин погибли на пожаре в Красноярском крае

Пожар произошёл в частном доме в Минусинском районе. В результате погибли два человека, сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
Накануне вечером в селе Малая Ничка загорелся одноэтажный жилой дом. Площадь возгорания составила всего 18 квадратных метров. Однако огонь унёс жизни двух мужчин, находившихся внутри.
На тушение выезжали сотрудники МЧС и добровольная пожарная команда — всего 18 человек и 6 единиц техники.
По предварительной версии, причиной трагедии стала неосторожность при курении.
