Что говорят следователи о пропаже сибиряка в «Красноярских Столбах»

«Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения мужчины. Следователем проведен детальный осмотр автомобиля пропавшего, признаков совершения в отношении него противоправных действий не обнаружено», — сообщил в пресс-службе.
К поисковым мероприятиям были привлечены спасатели, сотрудники МЧС, полиция и волонтеры. С помощью беспилотников обследованы даже самые труднодоступные участки горно-таежной местности. Несмотря на масштабные поиски, которые длились больше недели, местонахождение мужчины до сих пор не установлено. В краевом учреждении «Спасатель» сообщили, что активная фаза поисков завершена.
Напомним, что 9 марта мужчина приехал на собственном автомобиле к Восточному входу в заповедник «Красноярские Столбы». Оставив машину на парковке, он направился в сторону горы Ермак, после чего перестал выходить на связь с родственниками.
