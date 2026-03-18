Что говорят следователи о пропаже сибиряка в «Красноярских Столбах»

КРАСНОЯРСК, 18 марта, ФедералПресс. В национальном парке «Красноярские Столбы» уже более недели ведутся поиски 55-летнего мужчины, который бесследно исчез после прогулки к скале Ермак. Подробности «ФедералПресс» рассказали в пресс-службе следственного управлении СК РФ по региону.

«Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения мужчины. Следователем проведен детальный осмотр автомобиля пропавшего, признаков совершения в отношении него противоправных действий не обнаружено», — сообщил в пресс-службе.

К поисковым мероприятиям были привлечены спасатели, сотрудники МЧС, полиция и волонтеры. С помощью беспилотников обследованы даже самые труднодоступные участки горно-таежной местности. Несмотря на масштабные поиски, которые длились больше недели, местонахождение мужчины до сих пор не установлено. В краевом учреждении «Спасатель» сообщили, что активная фаза поисков завершена.

Напомним, что 9 марта мужчина приехал на собственном автомобиле к Восточному входу в заповедник «Красноярские Столбы». Оставив машину на парковке, он направился в сторону горы Ермак, после чего перестал выходить на связь с родственниками.

Фото: ФедералПресс / Дмитрий Барков.