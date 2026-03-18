В Бийском районе мужчина поджег сожительницу и убил ее

В Бийском районе Алтайского края 60-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве сожительницы, совершенном общеопасным способом, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
По данным следствия, днем 14 марта в одном из сел обвиняемый распивал алкоголь вместе с женщиной и их знакомой. Во время застолья между сожителями произошел конфликт, после чего мужчина принес емкость с бензином, облил женщину и пол в доме, а затем поджег. Он не предпринял попыток потушить огонь или спасти пострадавшую и покинул место происшествия. Женщина скончалась на месте от полученных ожогов.
Суд по ходатайству следствия избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время продолжаются следственные действия.
Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе был зафиксирован схожий случай: мужчина задушил сожительницу, после чего поджег квартиру, пытаясь скрыть преступление.