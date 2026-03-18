Двое детей пострадали при атаке БПЛА в Адыгее

Пострадавших оперативно доставили в Энемскую центральную районную больницу. Медицинские специалисты провели осмотр пациентов и оказали им полный спектр экстренной помощи.
Глава республики Мурат Кумпилов прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале. Руководитель региона подтвердил, что «осколочные ранения получили два человека — двое детей были госпитализированы в Энемскую ЦРБ и получили всю необходимую помощь».
Состояние раненых удалось быстро стабилизировать. По словам властей, угрозы для жизней несовершеннолетних нет.
Семью и самих пациентов навестил глава района Аскер Савв. Чиновник лично проконтролировал качество лечения и убедился, что «их жизни и здоровью ничего не угрожает».
В настоящее время ситуация находится под контролем республиканских органов власти. Правоохранительные структуры занимаются установлением всех обстоятельств произошедшего нападения.
Ранее обломки сбитых беспилотников ВСУ повредили медцентр и линии электропередачи в Краснодаре. Фрагменты беспилотников упали ещё по нескольким адресам в Юбилейном микрорайоне. Они оказались во дворах многоквартирного и частного домов, при этом повреждений инфраструктуры не зафиксировали. На местах работают оперативные и специальные службы. Также известно об одном погибшем.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.