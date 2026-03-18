Двое детей были ранены в результате атаки беспилотников ВСУ на Адыгею

Двое детей получили ранения в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Тахтамукайский район Адыгеи. Об этом заявил глава региона Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.
По его словам, обломки беспилотников задели 8 частных домовладений в Энеме, повредив кровлю и остекление, а также 3 автомобиля.
«Осколочные ранения получили два человека — двое детей были госпитализированы в Энемскую ЦРБ и получили всю необходимую помощь», — написал Кумпилов.
Он добавил, что пострадавших навестил глава района Аскер Савв, их жизни и здоровью ничего не угрожает.