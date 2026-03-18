Сетевая любовь: минчанка дважды стала жертвой одних и тех же аферистов

В правоохранительных органах пояснили, что ранее 74-летняя минчанка уже обращалась за помощью в милицию. Тогда она рассказала, что познакомилась в интернете с мужчиной, который позиционировал себя миллионером из Объединенных Арабских Эмиратов.
Спустя какое-то время он сообщил виртуальной подруге, что отправил ей подарок. Но чтобы получить его, женщине нужно было заплатить за доставку семь тысяч рублей. После совершенного платежа миллионер перестал писать, а подарок так и не был доставлен.
Второй раз женщина оказалась обманута спустя пять месяцев. Именно столько времени прошло, когда арабский миллионер написал ей снова.
Пенсионерка рассказала милиционерам, что друг по переписке обещал приехать в Минск и лично во всем разобраться. Он также заверил, что вернет все затраченные минчанкой средства.
Однако вскоре с ней связались неизвестные. Они сообщили, что ее виртуальный друг похищен, а за освобождение потребовали выкуп. Испугавшись за судьбу «возлюбленного», пенсионерка перевела на указанный счет требуемую сумму — пять тысяч рублей. Но финал оказался предсказуемым, как и в случае с подарком: ни вымогатели, ни арабский миллионер на связь с ней больше не вышли.
Спустя несколько дней минчанка осознала, что стала жертвой аферистов, и повторно обратилась в милицию.
В ГУВД Минска сообщили, что этот случай стал поводом для возбуждения уголовного дела. Все причины, обстоятельства и участников мошеннической схемы правоохранителям еще предстоит выяснить.