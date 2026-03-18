Подростка, планировавшего теракт в православном храме, задержали в Уфе

Силовики задержали в Уфе подростка, который планировал теракт в православном храме и вербовал одноклассников для террористической деятельности. Об этом в среду, 18 марта, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
Установлено, что подросток 2009 года рождения был сторонником деятельности террористической организации.
Его завербовал функционер под псевдонимом Мансур аль-Украини, проживающий на территории Украины. По заданию вербовщика школьник проводил идеологическую обработку учеников старших классов и колледжей с целью вовлечения их в террористическую деятельность.
— В дальнейшем, действуя по указанию куратора, фигурант планировал изготовить самодельное взрывное устройство и совершить диверсионно-террористический акт в одном из православных храмов Уфы, — цитирует силовиков ТАСС.
Ранее сотрудники ФСБ задержали в Чите 42-летнего уроженца города, который позднее переехал в Петербург. Мужчину подозревают в публичном оправдании терроризма и призывах к ударам по Крымскому мосту. По данным следствия, фигурант участвовал в Telegram-чатах антироссийской направленности. Следственный отдел УФСБ по Забайкальскому краю возбудил в отношении него уголовное дело.