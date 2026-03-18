Подростка, планировавшего теракт в православном храме, задержали в Уфе

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Чите 42-летнего уроженца города, который позднее переехал в Петербург. Мужчину подозревают в публичном оправдании терроризма и призывах к ударам по Крымскому мосту. По данным следствия, фигурант участвовал в Telegram-чатах антироссийской направленности. Следственный отдел УФСБ по Забайкальскому краю возбудил в отношении него уголовное дело.