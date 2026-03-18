Двое детей пострадали в результате ночной беспилотной атаки в Адыгее

В результате ночной беспилотной атаки на Тахтамукайский район Адыгеи два ребенка получили осколочные ранения. Об этом в среду, 18 марта, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
— Двое детей были госпитализированы в Энемскую ЦРБ и получили всю необходимую помощь. Пострадавших навестил глава района Аскер Савв, их жизни и здоровью ничего не угрожает, — написал Кумпилов в своем Telegram-канале.
Также в Краснодаре повреждения получили несколько домов и почти два десятка машин после атаки украинских беспилотников.
Всего за ночь 18 марта силы противовоздушной обороны уничтожили 85 украинских беспилотников над российскими регионами.