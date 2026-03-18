Лидер криминальной иерархии предстанет перед судом в Иркутской области

— С июня 2022 по апрель 2025 года, отбывая наказание за разбои, он при поддержке других криминальных авторитетов стал «смотрящим» в исправительной колонии № 19. Используя свой статус, он пропагандировал запрещенные идеи среди осужденных, разъяснял им идеологию криминальной субкультуры, применял физическую силу и решал судьбы других заключенных, — рассказывают в пресс-службе ведомств.