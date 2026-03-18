Лидер криминальной иерархии предстанет перед судом в Иркутской области

В Иркутской области завершили расследование уголовного дела против 38-летнего мужчины, который, находясь в колонии, занимал высшее положение в преступной иерархии и распространял идеи запрещенного движения. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре и СУ СКР региона.
— С июня 2022 по апрель 2025 года, отбывая наказание за разбои, он при поддержке других криминальных авторитетов стал «смотрящим» в исправительной колонии № 19. Используя свой статус, он пропагандировал запрещенные идеи среди осужденных, разъяснял им идеологию криминальной субкультуры, применял физическую силу и решал судьбы других заключенных, — рассказывают в пресс-службе ведомств.
Преступление выявили сотрудники ФСБ и ГУФСИН. Уголовное дело направили в Иркутский областной суд. Мужчине грозит наказание за занятие высшего положения в преступной иерархии и участие в экстремистской организации.
Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что сибирячка думает, что ей мстит бывший муж: создает фейковые аккаунты, предлагает от лица экс-супруги интимные услуги, рассылает номер телефона и адрес. Подробнее.