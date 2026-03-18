В Башкирии подростку предъявили обвинение в вербовке и подготовке теракта

Следственный комитет России предъявил обвинение 16-летнему жителю Уфы, подозреваемому в подготовке теракта в храме, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.
По данным следствия, подростку вменяются статьи о содействии террористической деятельности, публичных призывах к терроризму и участии в террористической организации.
Как уточнили в СК по Республике Башкортостан, фигурант также занимался вербовкой старшеклассников.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Следствие просит заключить подростка под стражу.
