Подростка задержали в Уфе за вербовку школьников в терроризм

В Уфе задержан подросток, подозреваемый в вербовке старшеклассников в террористическую деятельность. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
По данным ведомства, несовершеннолетний занимался вовлечением других подростков в противоправную деятельность террористической направленности. Как уточнили в ФСБ, он планировал изготовить самодельное взрывное устройство и совершить диверсионно-террористический акт в одном из православных храмов Уфы.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства дела и возможные соучастники.
Ранее в Московской области ранее был задержан школьник, который напал с ножом на сверстника по дороге в школу. Пострадавший был госпитализирован, его состояние оценивается как средней тяжести, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.