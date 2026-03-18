Мумия в кустах больницы: волгоградца искали месяцами, а он был рядом

Шокирующая история произошла в Волгограде: на территории городской больницы № 7 обнаружили мумифицированное тело 46-летнего Александра Дружинина, которого родные искали несколько месяцев. Мужчина лежал в этом же лечебном учреждении, но в ночь на 26 июля 2025 года его выписали, несмотря на плохоесамочувствие.
Как рассказала v1.ru дочь погибшего, отец хромал, бредил и плохо ориентировался в пространстве, однако врачи заявили, что оснований для госпитализации нет. Пациент ушел из клиники босиком, оставив внутри паспорт, телефон и деньги.
Родственники подняли тревогу сразу после исчезновения. Дочь Александра уверяла, что без документов и обуви в незнакомом городе он далеко не уйдет. В комитете здравоохранения тогда ответили, что мужчину хотели перевести в инфекционный стационар, но он якобы отказался, а дозвониться до дочери медики не смогли.
Поиски велись все лето, и только в октябре семью уведомили о страшной находке. Тело обнаружил прохожий с собакой в кустах прямо на больничной территории. Опознать Александра удалось только по зубам, так как тело сильно разложилось на жаре.
В свидетельстве о смерти стоит дата 27 июля — получается, мужчина умер практически сразу после выписки и все это время пролежал недалеко от места, где его видели живым последним. Дочь погибшей не может понять, как в разгар лета сотрудники больницы и посетители не заметили трупный запах и не обнаружили тело на своей же территории.
Официальную причину смерти следователи назвать не смогли, ограничившись фразой, что криминала нет. В ноябре родственники наконец похоронили Александра, но вопросов у семьи стало только больше.
Волгоградский Следком официально ситуацию пока не комментирует.
