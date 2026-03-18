Двое иностранцев получили до 18 лет за подготовку теракта в Пятигорске

Южный окружной военный суд вынес приговор двум иностранным гражданам за подготовку теракта и участие в деятельности террористической организации. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Установлено, что злоумышленники вступили в ряды запрещенной в России террористической группировки и по заданию иностранных кураторов планировали взорвать здание Пятигорского городского суда. Для этого они приобрели компоненты для изготовления взрывчатки и собирали самодельное взрывное устройство.
Довести преступный замысел до конца фигуранты не успели, их задержали сотрудники правоохранительных органов.
Суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком от 17 до 18 лет. Первые пять лет осужденные проведут в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Каждый также обязан выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей.
