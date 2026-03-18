ДТП с сотрудниками администрации расследует нижегородская Гострудинспекция

Стали доступны новые сведения о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем утром 17 марта на объездной дороге Арзамаса. Информацию предоставила пресс-служба Государственной инспекции труда Нижегородской области.
При выезде с второстепенной дороги 61-летний водитель Opel Meriva не уступил автомобилю Skoda Rapid, за рулем которого находился 55-летний водитель. В результате столкновения пострадали пять человек, все они были доставлены в больницу.
Выяснилось, что в одном из автомобилей находились социальный педагог и водитель МКУ «Центр по обслуживанию МОУ», направлявшиеся на совещание в Нижний Новгород. Также в аварию попали работник финансового управления и руководитель отдела образования администрации города Первомайска. Один из пассажиров в тот момент находился в отпуске и совершал поездку в Арзамас по личным делам.
По данным Гострудинспекции, 4 человека, находившиеся в служебных автомобилях упомянутого МКУ, пострадали. Сотрудники надзорного ведомства занимаются выяснением всех обстоятельств случившегося, устанавливают работодателей и проверяют возможную связь инцидента с выполнением служебных обязанностей.
Ранее массовое ДТП с тремя автомобилями произошло на трассе М-7 под Нижним.