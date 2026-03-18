В Уфе девочка сломала позвоночник на горке, которую не посыпали песком

В Уфе во время игры пострадала девочка. Прокуратура Советского района Уфы провела проверку после того, как ребенок получил тяжелую травму.
Выяснилось, что территория возле дома на улице Губайдуллина находится под управлением ООО УК «Мой дом Уфа». Зимой ее плохо обрабатывали противогололедными средствами, из-за чего образовалась стихийная горка, которую облюбовали дети. Катаясь на ней в январе, ребенок сломал позвоночник.
Надзорное ведомство внесло представление директору компании, а в отношении мастера возбудило административное дело за непринятие мер по очистке от снега и льда. Кроме того, прокуратура подала иск в суд с требованием компенсировать моральный вред пострадавшей.