Долги Telegram по штрафам достигли почти 35,9 миллиона рублей

Ранее Таганский районный суд столицы оштрафовал TlkTok и Apple за неудаление запрещенного контента. Компании суммарно обязали выплатить 6,5 миллиона рублей. В октябре прошлого года этот же суд наказал TikTok за неисполнение обязанностей владельцем социальной сети. Тогда сервис оштрафовали на семь миллионов рублей.