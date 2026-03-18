Долги Telegram по штрафам достигли почти 35,9 миллиона рублей

Задолженность мессенджера Telegram по штрафам за нарушение российских законов достигла почти 35,9 миллиона рублей. Об этом в среду, 18 марта, сообщили в правоохранительных органах.

По их данным, большая часть штрафов была наложена Роскомнадзором и мировыми судьями Москвы.

Уточняется, что в отношении мессенджера открыты 27 исполнительных производств. Из них принудительное взыскание на сумму свыше 14,2 миллиона рублей осуществляется по девяти производствам, остальные дела прекращены в соответствии с законом «Об исполнительном производстве».

Правоохранители пояснили, что на данный момент взыскание задолженности проводится на основании материалов, переданных приставам Роскомнадзором и московскими мировыми судьями, передает ТАСС.

Ранее Таганский районный суд столицы оштрафовал TlkTok и Apple за неудаление запрещенного контента. Компании суммарно обязали выплатить 6,5 миллиона рублей. В октябре прошлого года этот же суд наказал TikTok за неисполнение обязанностей владельцем социальной сети. Тогда сервис оштрафовали на семь миллионов рублей.