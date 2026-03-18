Пожарные потушили возгорание после атаки БПЛА на нефтебазе в Краснодарском крае

Пожарные потушили возгорание, которое началось в Лабинске Краснодарского края на нефтебазе из-за атаки беспилотников. Об этом в среду, 18 марта, сообщили в пресс-службе оперативного штаба региона.

Огонь полностью потушили 18 марта в 08:30.

— В этом участвовали более 140 человек и около 50 единиц техники, в том числе сводные отряды ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, — передает Telegram-канал оперштаба.

16 марта в промышленной зоне Лабинска произошло возгорание на нефтебазе. В результате инцидента никто не пострадал.

За ночь 18 марта силы противовоздушной обороны уничтожили 85 украинских беспилотников над российскими регионами.

