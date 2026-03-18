Экс-начальника из региональной Росгвардии арестовали в Дзержинске

В Дзержинске возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника отделения лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Нижегородской области, уточнив, что фигуранту предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий по восьми эпизодам.
Следователи установили, что в период с 2018 по 2022 год обвиняемый вносил в систему централизованного учета заведомо ложные сведения об уничтожении оружия. При этом реальных мер по установлению местонахождения данных единиц вооружения он не принимал. Противоправные действия были выявлены сотрудниками УФСБ совместно с региональным Следственным комитетом.
В отношении бывшего должностного лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы по делу.
Ранее экс-начальника нижегородской ИК-5 приговорили к 12,5 года за взятки.