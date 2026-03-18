Экс-начальника из региональной Росгвардии арестовали в Дзержинске

Следователи установили, что в период с 2018 по 2022 год обвиняемый вносил в систему централизованного учета заведомо ложные сведения об уничтожении оружия. При этом реальных мер по установлению местонахождения данных единиц вооружения он не принимал. Противоправные действия были выявлены сотрудниками УФСБ совместно с региональным Следственным комитетом.