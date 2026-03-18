Задержанный в Уфе подросток рассказал, как готовил теракт в храме

«В 2024 году мне в интернете написал человек из Киева, который стал вербовать меня в группировку “Исламское государство”*. Он дал мне задание устроить теракт, подорвав большое количество людей. Местом для подрыва была выбрана церковь», — сказал юноша на видео.
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что подросток по указанию украинских кураторов планировал диверсионно-террористический акт в православном храме в Уфе, он задержан, ему предъявлено обвинение. По версии следствия, подросток оказался сторонником запрещенной в РФ международной террористической организации и был завербован через мессенджер куратором с Украины.
