Задержанный в Уфе подросток рассказал, как готовил теракт в храме

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Задержанный за планирование теракта рассказал на допросе, что куратора из Киева дал ему задание совершить теракт в храме в Уфе, подорвав большое количество людей, следует из видео, которое распространила пресс-служба СК РФ.

«В 2024 году мне в интернете написал человек из Киева, который стал вербовать меня в группировку “Исламское государство”*. Он дал мне задание устроить теракт, подорвав большое количество людей. Местом для подрыва была выбрана церковь», — сказал юноша на видео.

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что подросток по указанию украинских кураторов планировал диверсионно-террористический акт в православном храме в Уфе, он задержан, ему предъявлено обвинение. По версии следствия, подросток оказался сторонником запрещенной в РФ международной террористической организации и был завербован через мессенджер куратором с Украины.

*Запрещенная в России террористическая организация.