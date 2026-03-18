Верховный суд начал рассматривать дело карателя Гецявичуса

МИНСК, 18 мар — Sputnik. Верховный суд Беларуси начинал рассматривать уголовное дело по обвинению карателя Антанаса Гецявичюса в геноциде белорусского народа, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Уголовное дело в отношении Гецявичюса состоит из 17 томов, по делу проходят восемь свидетелей.

В истории Беларуси это седьмое направленное в Верховный суд уголовное дело в отношении нацистов и их пособников, шесть карателей посмертно признали виновными в геноциде белорусского народа.

Гецявичюс, его еще называли Гекас, возглавлял один из взводов первой роты 12-го охранного батальона, которым руководил «Минский мясник» Антанас Импулявичус, обвиняется по ст.127 «Геноцид» Уголовного кодекса Беларуси.

В материалах уголовного дела, которое расследовала генеральная прокуратура Беларуси, собраны доказательства того, что он на территории оккупированной БССР лишил жизни более шести тысяч мирных граждан.