В Краснодаре обломки БПЛА повредили еще один многоквартирный дом

СОЧИ, 18 мар — РИА Новости. Обломки беспилотников повредили ещё один многоквартирный дом в Краснодаре, выбило окна в одной из квартир, сообщает оперативный штаб региона.
Ранее сообщалось, что в среду ночью беспилотники ВСУ ударили по трем многоквартирным домам в Краснодаре, в одной из квартир произошел пожар, который был оперативно ликвидирован. Также около 20 машин повреждено в Краснодаре в результате ночной атаки БПЛА, сообщал оперштаб региона.
«Обломки БПЛА повредили еще один многоквартирный дом в Прикубанском округе Краснодара. В МКД повреждена одна из квартир — в ней выбило окна, возгорания нет», — говорится в сообщении.
По данным оперштаба Кубани, пострадавших нет. Обломки обнаружили также во дворе многоквартирного дома, работают оперативные и спецслужбы.