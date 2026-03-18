В Краснодаре обломки БПЛА повредили еще один многоквартирный дом

В Краснодаре обломки БПЛА повредили многоквартирный дом.

Источник: © РИА Новости

СОЧИ, 18 мар — РИА Новости. Обломки беспилотников повредили ещё один многоквартирный дом в Краснодаре, выбило окна в одной из квартир, сообщает оперативный штаб региона.

Ранее сообщалось, что в среду ночью беспилотники ВСУ ударили по трем многоквартирным домам в Краснодаре, в одной из квартир произошел пожар, который был оперативно ликвидирован. Также около 20 машин повреждено в Краснодаре в результате ночной атаки БПЛА, сообщал оперштаб региона.

«Обломки БПЛА повредили еще один многоквартирный дом в Прикубанском округе Краснодара. В МКД повреждена одна из квартир — в ней выбило окна, возгорания нет», — говорится в сообщении.

По данным оперштаба Кубани, пострадавших нет. Обломки обнаружили также во дворе многоквартирного дома, работают оперативные и спецслужбы.

