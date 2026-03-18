ФСБ: Задержанный в Уфе подросток должен был устроить самоподрыв во время Пасхи

18 марта в Уфе задержали подростка, который планировал теракт в православном храме и вербовал одноклассников для террористической деятельности. По данным силовиков, школьник проводил идеологическую обработку учеников старших классов и колледжей с целью вовлечения их в террористическую деятельность.