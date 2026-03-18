ФСБ: Задержанный в Уфе подросток должен был устроить самоподрыв во время Пасхи

Задержанный в Уфе подросток должен был устроить самоподрыв во время Пасхи для убийства мирных граждан. Об этом в среду, 18 марта, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
По данным силовиков, вербовщик направил парню инструкции по сборке самодельных взрывных устройств, в частности пояса смертника.
— Он склонил его к самоподрыву в период празднования Пасхи для убийства мирных граждан и дестабилизации социально-политической остановки в регионе, — сообщил сотрудник ФСБ в беседе с ТАСС.
18 марта в Уфе задержали подростка, который планировал теракт в православном храме и вербовал одноклассников для террористической деятельности. По данным силовиков, школьник проводил идеологическую обработку учеников старших классов и колледжей с целью вовлечения их в террористическую деятельность.