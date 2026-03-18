Расследование дела о взятках против миллиардера Мацоцкого возобновили

Правоохранители возобновили расследование уголовного дела, которое ранее было приостановлено, в отношении IT-миллиардера Сергея Мацоцкого. Бизнесмену инкриминируется дача взятки в особо крупном размере. Об этом в среду, 18 марта, стало известно из судебных материалов.
— Следствие возобновило расследование уголовного дела о взятках IT-бизнесмена и миллиардера Сергея Мацоцкого, он вновь заочно арестован, — пишет РИА Новости со ссылкой на материалы.
Уголовное дело в отношении предпринимателя возбудили в апреле прошлого года. Спустя несколько месяцев суд заочно арестовал Мацоцкого. Его также объявили в розыск.
Следователи считали, что он подкупил руководителей ФКУ «Налог-сервис» Романа Филимошина и Дмитрия Шалаева за покровительство компании «Рубитех». В сентябре прошлого года расследование дела прекратили. Это было связано с тем, что Мацоцкий оказался не причастен к даче взяток.