В Уфе загорелась крыша четырехэтажного здания на Брянской

В Уфе на улице Брянской загорелась кровля четырехэтажного кирпичного здания. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии, пожарные уфимского гарнизона уже приступили к тушению.
По предварительным данным, никто не пострадал. В борьбе с огнем задействованы 25 человек личного состава и 10 единиц специальной техники.
В ведомстве добавили, что принимаются все необходимые меры для локализации и полной ликвидации пожара.
