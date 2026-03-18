Владелица завода в Ростове не признала вину в хищениях

Один из собственников Десятого подшипникового завода в Ростове-на-Дону частично признал вину по делу о мошенничестве с гособоронзаказом на 2,2 млрд рублей, сообщает агентство РИА Новости.
— Вину признаю частично, показания дам в ходе судебного следствия, — сказал подозреваемый.
При этом мужчина заявил, что «ответственность на нем». Его мать, которая также находится на скамье подсудимых, выразила несогласие с обвинениями в свой адрес. Еще два человека должны озвучить свое отношение к обвинению позже.
Слушания в Ростовском-на-Дону гарнизонном военном суде состоялись 17 марта. Разбирательства в инстанции ведут в отношении четырех человек. Всем были предъявлены обвинения в мошенничестве, а также одному из мужчин инкриминировали обвинение в служебном подлоге.
Напомним, по данным СК, под следствием оказались несколько человек, в том числе, генеральный директор, двое собственников завода, бывший директор по экономике и финансам, начальник планово-экономического отдела предприятия. Еще один подозреваемый — бывший начальник 547 военного представительства Минобороны России.
Часть уголовных дел после расследования направили в Советский суд Ростова-на-Дону, еще часть — в Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд.
По предварительной информации СК, в 2020—2024 годах в рамках государственного оборонного заказа с ООО «Десятый подшипниковый завод» были заключены договоры на поставку подшипниковой продукции. Сообщники «путем завышения стоимости и внесения ложных сведений о поставках продукции похитили свыше 2,2 млрд рублей, причинив ущерб государству и 16 предприятиям промышленности».
