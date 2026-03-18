Пушилин: Мужчину задержали в ДНР за подготовку теракта

Спецслужбы Донецкой Народной Республики (ДНР) задержали мужчину за подготовку террористического акта. Об этом в среду, 18 марта, сообщил глава региона Денис Пушилин.
— (Спецслужбы — прим. «ВМ») задержали, он не смог совершить террористический акт. Готовился, практически все было готово. Чуть позже информация будет, — рассказал губернатор ДНР в эфире телеканала «Соловьев Live».
Он уточнил, что задержанному около 50 лет.
В тот же день сотрудники ФСБ России задержали в Уфе подростка 2009 года рождения, который планировал совершить теракт в православном храме и вербовал одноклассников для террористической деятельности. По данным ведомства, задержанный должен был устроить самоподрыв во время Пасхи для убийства мирных граждан. Вербовщик под псевдонимом Мансур аль-Украини отправил ему инструкции по сборке самодельных взрывных устройств, в частности пояса смертника.