В Уфе задержали 16-летнего подростка, планировавшего теракт в храме

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета пресекли подготовку диверсионно-террористического акта в Уфе. Задержан действовавший по указаниям украинского куратора 16-летний местный житель, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.
По версии следствия, являющийся сторонником запрещенной в России террористической организации 16-летний подросток вступил в контакт с куратором из Украины через мессенджер. По заданию инструктора юноша вел вербовочные беседы со знакомыми и публиковал в соцсетях комментарии в поддержку запрещенной организации.
Позднее молодой человек начал планировать атаку на один из православных храмов Уфы и намеревался изготовить для этого самодельную бомбу. В ходе обысков по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили экстремистскую литературу, символику террористической организации, а также видеоинструкции по сборке взрывных устройств.
16-летнему фигуранту предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса: «Содействие террористической деятельности», «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» и «Участие в деятельности террористической организации». В ближайшее время он будет заключен под стражу.