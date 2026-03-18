Пакистан разбомбил в Кабуле здание, которое хотели вернуть КамАЗу

Как заявил «АиФ-Казань» глава российского делового центра в Кабуле Рустам Хабибуллин, удар пакистанских ВВС он расценивает не только как акт бесчеловечности, но и как действие, направленное против развития афгано-российского бизнеса. По его словам, стороны прорабатывали вопрос возвращения этого здания под первоначальное назначение — организацию ремонтно-технического корпуса КамАЗа. «В Афганистане сегодня сотни тысяч наших машин, и все они требуют заводского качественного обслуживания. Пациентов больницы планировали перевезти в другое помещение под Кабулом», — пояснил Хабибуллин.