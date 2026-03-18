Пакистан разбомбил в Кабуле здание, которое хотели вернуть КамАЗу

16 марта вечером ВВС Пакистана нанесли удары по столице Афганистана. В результате бомбардировки полностью разрушено здание, где располагалась больница для наркозависимых.
История этого строения тесно связана с Россией. Во времена СССР здесь находился ремонтно-технический корпус КамАЗа и АФСОТРа. В период присутствия сил НАТО здание переформатировали под военную базу, часть помещений использовал ООН. Пять лет назад нынешние афганские власти организовали в нем медучреждение для лечения наркозависимых. Курс терапии длился от одного до трех месяцев, пациентов принимали в основном из Кабула и окрестных провинций.
Проблема наркомании в Афганистане стоит остро: по данным министерства по борьбе с наркотиками, в 2025 году в стране насчитывалось 4 миллиона наркозависимых — каждый десятый житель. Открытие подобных больниц позволило вылечить более 100 тысяч человек.
Как заявил «АиФ-Казань» глава российского делового центра в Кабуле Рустам Хабибуллин, удар пакистанских ВВС он расценивает не только как акт бесчеловечности, но и как действие, направленное против развития афгано-российского бизнеса. По его словам, стороны прорабатывали вопрос возвращения этого здания под первоначальное назначение — организацию ремонтно-технического корпуса КамАЗа. «В Афганистане сегодня сотни тысяч наших машин, и все они требуют заводского качественного обслуживания. Пациентов больницы планировали перевезти в другое помещение под Кабулом», — пояснил Хабибуллин.