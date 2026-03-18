Под Красноярском у дороги нашли свалку с останками 50 коров

Вдоль трассы валялись головы, рёбра и копыта.

Под Красноярском местные жители обнаружили свалку с останками около 50 коров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Народный фронт.

Как рассказали общественники, к ним обратились жители, которые обнаружили недалеко от Красноярска три кучи с останками животных. Вдоль трассы валялись головы, рёбра и копыта — всего около 50 коров.

Народный фронт направил заявления в природоохранную прокуратуру, службу ветнадзора и администрацию Емельяновского округа.

По словам местных, в начале недели они видели человека на «Газели» с сеном в машине. Жители требуют как можно скорее убрать останки и выяснить, кто устроил незаконную свалку.

Ранее мы сообщали, что двое мужчин погибли на пожаре в Красноярском крае.