В Екатеринбурге девушка выпала с 9-го этажа и выжила

В Екатеринбурге на улице Крауля девушка выпала с балкона 9-го этажа и выжила. Как стало известно «КП-Екатеринбург», все произошло вечером 15 марта. Полина (имя изменено. — Прим. ред.) отдыхала в компании 31-летней подруги, которая живет вместе с ней, и знакомого.
В какой-то момент гости оставили 27-летнюю хозяйку одну. Примечательно, что первым лежащую на земле Полину заметил сосед, который услышал, как та упала.
— Девушку доставили в больницу № 36 — у нее раздроблен таз, сломаны левые ребра, перелом крестца и левой ключицы. Сейчас пострадавшая в реанимационно-анестезиологическом отделении, — сообщил «КП-Екатеринбург» источник в экстренных службах.
Соседку Полины и ее приятеля задержали и составили протокол по 20.1 КоАП за мелкое хулиганство. Обоих планируют проверить на полиграфе.
Полиция проводит проверку. На момент публикации получить комментарий в УМВД Екатеринбурга не удалось.