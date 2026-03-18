«Отправишься к праотцам»: пьяный гость угрожал расправой работнице бара

В Кировском районе задержали мужчину, который не на шутку перепугал работницу бара. 57-летняя женщина рассказала, что один из посетителей перебрал с алкоголем и начал буянить. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на МВД региона, она попыталась его успокоить и призвать к порядку, а заодно пригрозила вызвать полицию.
— Пьяному гостю это не понравилось. Он достал нож и заявил женщине, что никто не испортит ему праздник, а тех, кто пытается, ждет встреча с праотцами. Работница поняла, что шутки плохи, и сама набрала 02, — рассказывают журналисты.
Участковые быстро нашли дебошира. Им оказался 40-летний местный житель, ранее не судимый. Нож у него изъяли. Мужчина объяснил свой поступок просто: хотел веселиться, а женщина мешала. Против него завели уголовное дело за угрозу убийством. Ему грозит до двух лет тюрьмы.
